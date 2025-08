Dans un communiqué conjoint publié ce samedi 2 août 2025, le ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) et celui de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi (METFPE) ont apporté des précisions concernant la suspension des salaires de plusieurs enseignants accusés d’« abandon » de poste.

Selon les deux départements ministériels, cette décision fait suite à l’application des recommandations issues des missions de contrôle de présence effectuées dans les établissements scolaires en octobre 2024, puis entre mars et avril 2025.

Ces opérations ont été menées par l’Inspection générale de l’administration publique, en collaboration avec des représentants des centrales syndicales du secteur de l’éducation.

Face aux conséquences jugées préjudiciables pour les enseignants concernés, les autorités affirment avoir engagé des démarches urgentes auprès de l’Inspection générale de l’administration publique, en vue d’un dénouement rapide.

Ces consultations ont abouti à la mise en place d’une commission chargée d’examiner les réclamations. Elle regroupe des représentants des ministères concernés ainsi que des centrales syndicales.

« Des mesures urgentes sont prises pour que tous les agents qui ne sont pas en situation d’abandon avéré de poste soient rétablis dans leurs droits dans les meilleurs délais », ont déclaré Jean Paul Cedy et Aminata Kaba, responsables des deux ministères.

Les enseignants concernés sont invités à soumettre leurs recours, accompagnés des pièces justificatives requises, à la commission par l’intermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques, des C-DRH ou de leurs délégations syndicales respectives.

« Le MEPU-A, le METFP et le MTFP restent mobilisés pour accompagner toutes les parties dans la résolution de cette situation », rassurent-ils dans le communiqué.