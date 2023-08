Le braquage a eu lieu mardi 1er août 2023, dans la bijouterie de la rue de la Paix de Paris. Selon une source policière, trois braqueurs composés de « deux hommes en costard et une femme en robe », ont fait irruption dans la belle boutique, qui appartient au groupe de luxe suisse Richemont.

Le groupe compte à travers le monde 100 boutiques de ces objets de parure. Le braquage a eu lieu en plein jour dans la capitale française et devant les caméras de surveillance. Dans les images diffusées par nos confrères de TF1, on voit les trois (3) assaillants arrivés à la porte de la boutique à pieds et ressortir quelques instants plus tard.

Le montant emporté s’élèverait à plus de 10 millions d’euros selon leparisien.fr.

Après ce “braquage éclair” dans l’heure de midi, de la bijouterie Joaillerie Piaget, un important dispositif policier et un périmètre de sécurité ont bouclé une partie de la rue de la Paix (IIe), en plein cœur de Paris.

Il faut souligner qu’aucun individu n’a été blessé, mais le parquet à ouvert une enquête de flagrance, pour vol à main armée et séquestration en bande organisée.