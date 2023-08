Arrêté vendredi 28 juillet 2023, à son domicile, après avoir arraché le téléphone d’une gendarme qui le filmait sans son accord, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a été inculpé et placé en détention pour “vol de téléphone, appels à insurrection et complot contre l’État”. Depuis, il observe une grève de faim dans sa cellule de prison à Dakar et appelle les détenus ”politiques” à suivre son exemple.

L’avocat Maître Ciré Cledor Ly, joint au téléphone par Guinee360.com ce mercredi 2 août 2023 a confirmé cette action. Son client observe une grève de faim depuis son incarcération. « C’est une forme de protestation contre l’injustice. Il a débuté le jour où il a été arrêté. Donc depuis vendredi », a-t-il indiqué à notre correspondant au pays de Macky Sall.

A la question de savoir jusqu’à quand l’opposant Sonko compte aller pour cette grève de faim, Me Ly reste évasif : « Je ne peux répondre à cette question. En tout état de cause, il a commencé depuis vendredi dernier et il y est encore. Il observe et continue encore. Il ne s’alimente pas. Il se trouve que j’ai appris que son attitude est suivie actuellement par les prisonniers. »

Pour rappel, des manifestations contre l’incarcération de l’opposant Sonko, âgé de 49 ans ont eu lieu dans la journée de ce mardi 1er août, à Dakar et Ziguinchor, occasionnant au moins trois (3) morts à travers le pays. Le gouvernement sénégalais a annoncé également la dissolution du Pastef, lundi 31 juillet 2023, une première dans ce pays.

L’élu de Ziguinchor avait été déjà condamné le 1er juin dernier à deux ans de prison ferme par le tribunal de Dakar pour « corruption de la jeunesse » dans l’affaire qui l’opposait à la masseuse Adji Sarr. Cette décision de justice avait conduit à des émeutes provoquant entre près de 30 morts.