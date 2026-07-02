Nuisances sonores : relaxe du gérant du chicha lounge, l’ancien ministre Boiro débouté

Le Tribunal de première instance de Dixinn a rendu son verdict ce mercredi 1er juillet 2026 dans l’affaire opposant Mamadou Aliou Barry à l’ancien ministre Ibrahima Boiro. Poursuivi pour des faits présumés de nuisances sonores et de vibrations liés à l’exploitation d’un chicha lounge situé à Nongo, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Ouvert le 4 mars 2026, le procès faisait suite à une plainte déposée par Elhadj Ibrahima Boiro contre son voisin, Mamadou Aliou Barry. Ce dernier était poursuivi sur le fondement des articles 134 et 202 du Code de l’environnement devant le Tribunal de première instance de Dixinn.

Dans son jugement, le tribunal a relevé qu’il avait été établi au cours des débats que l’établissement exploité par le prévenu est un chicha lounge et non une boîte de nuit.

La juridiction a également retenu que Mamadou Aliou Barry avait entrepris des efforts pour réduire les nuisances sonores, notamment par l’installation de matériels d’insonorisation importés de Chine. Le rapport technique versé au dossier faisait état d’un niveau sonore de 60 décibels.

Après examen des pièces du dossier et des débats, le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis.

En conséquence, il a renvoyé Mamadou Aliou Barry des fins de la poursuite pour délit non constitué, conformément aux dispositions de l’article 540 et suivants du Code de procédure pénale.

La juridiction a également débouté la partie civile de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le prévenu.

Lors de la précédente audience, le ministère public avait pourtant requis une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende de cinq millions de francs guinéens contre Mamadou Aliou Barry.

Le procureur avait également sollicité la fermeture du chicha lounge ainsi que la confiscation du matériel utilisé pour son exploitation.