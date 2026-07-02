Guinée : le CFFP digitalise la formation en finances publiques avec « Mon Espace CFFP »

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, à travers le Centre de formation en finances publiques (CFFP), a officiellement lancé, ce mercredi 1er juillet 2026, sa plateforme pédagogique numérique « Mon Espace CFFP », un nouvel outil destiné à moderniser la formation des agents publics et à renforcer les compétences de l’administration guinéenne. La cérémonie, présidée par le Premier ministre Bah Oury, a réuni plusieurs membres du gouvernement, des responsables de l’administration publique ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de transformation numérique de l’État et ambitionne de rendre les formations plus accessibles, plus interactives et mieux adaptées aux exigences d’une administration publique moderne.

Prenant la parole, le directeur général du Centre de formation en finances publiques, Mamadou Gando Bah, a présenté cette plateforme comme une avancée majeure dans la modernisation du système de formation. « Cette cérémonie marque une étape importante dans la dynamique de modernisation de notre système de formation. Le numérique n’est plus une option, il est devenu un levier essentiel pour améliorer la qualité de la formation et faciliter l’accès au savoir. »

Selon lui, « Mon Espace CFFP » permettra aux auditeurs d’accéder aux contenus pédagogiques où qu’ils se trouvent et à tout moment, favorisant ainsi un apprentissage plus flexible et continu.

La plateforme offre notamment :

un accès aux formations initiales, continues et certifiantes ;

une bibliothèque numérique regroupant des supports de cours, des vidéos et diverses ressources documentaires ;

un forum interactif favorisant les échanges entre auditeurs, formateurs et responsables pédagogiques ;

un espace consacré au suivi des évaluations ainsi qu’au calendrier académique.

Le directeur général a également annoncé l’intégration d’une fonctionnalité innovante de vérification électronique des diplômes délivrés par le CFFP. « Grâce à cette fonctionnalité, il sera désormais possible de vérifier l’authenticité d’un diplôme en un clic, partout dans le monde. »

Il a par ailleurs rappelé que le Centre a déjà assuré, au cours des six premiers mois de l’année, la formation de 180 cadres du ministère dans le cadre de son programme de renforcement des capacités.

Intervenant à son tour, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget a salué une réalisation qui traduit la volonté du gouvernement de moderniser durablement l’administration publique. « Cette réalisation illustre la capacité de notre administration à innover afin de renforcer l’efficacité du service public et de répondre aux exigences d’une gouvernance moderne et performante. »

Elle a insisté sur le rôle central du capital humain dans la transformation économique de la Guinée. « La véritable richesse de la Guinée réside dans les compétences, le savoir-faire et le potentiel de ses femmes et de ses hommes. C’est pourquoi le renforcement des capacités constitue un levier essentiel de notre transformation. »

La ministre a félicité la direction générale du CFFP pour cette innovation et a invité aussi bien les formateurs que les apprenants à s’approprier pleinement cette nouvelle plateforme numérique.

Présidant la cérémonie, le Premier ministre Bah Oury a replacé le lancement de « Mon Espace CFFP » dans le cadre des grandes réformes engagées par les autorités de la Transition, estimant que l’entrée prochaine de la Guinée dans une nouvelle phase de son développement économique, notamment avec le projet minier Simandou, exige une profonde mutation de l’administration. « Nous sommes à un tournant majeur de l’histoire de la République. La question n’est plus seulement de disposer de ressources, mais de savoir comment les transformer en développement durable. »

Pour le chef du gouvernement, le véritable défi demeure la transformation des ressources humaines. « Il faut en finir avec la culture de rente. La véritable refondation, ce n’est pas uniquement les infrastructures ; c’est avant tout la transformation des mentalités.»

Bah Oury a ainsi appelé à bâtir une administration davantage orientée vers la performance, les résultats et la création de valeur, tout en plaidant pour une gestion plus rigoureuse des finances publiques. « Les projets financés sur le budget national doivent être soumis au même niveau d’exigence, de suivi et de performance que ceux financés par les partenaires extérieurs. »

Le Premier ministre a également souligné que la réussite de la réforme du budget-programme dépendra avant tout de la qualité des ressources humaines. « Nous devons développer la culture de l’anticipation, de la planification, du suivi et de l’évaluation. Ce sont ces compétences qui permettront à notre administration d’accompagner efficacement les réformes. »

Dans cette perspective, il a annoncé qu’un groupe des meilleurs auditeurs du CFFP pourrait prochainement effectuer un voyage d’études en Chine afin de s’inspirer des modèles de développement et de contribuer ensuite à la mise en œuvre des réformes nationales. « Dans quelques semaines, nous sélectionnerons les meilleurs pour une mission d’étude en Chine. Ils reviendront partager les enseignements de cette expérience afin d’accompagner les réformes que nous engageons. »

Bah Oury a lancé un appel à l’engagement de toute une génération d’agents publics pour accompagner la transformation du pays. « Dans quelques années, vous pourrez dire avec fierté : nous sommes la génération qui a construit la Guinée émergente. Pensez-y, rêvez-y et réalisons-le. »