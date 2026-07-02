« Une victoire du droit » : les avocats d’Aliou Bah réclament l’exécution de l’arrêt de la CEDEAO

Le collectif d’avocats de Mamadou Aliou Bah, président du MoDeL, a réagi à l’arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO en faveur de son client. Dans une déclaration publiée ce jeudi 2 juillet 2026, les conseils de l’opposant guinéen ont insisté sur le fait que cette décision ne constitue pas une victoire personnelle, mais représente avant tout un succès du droit et de la justice.

Le 25 juin dernier, la juridiction communautaire a rendu son arrêt dans le litige opposant Mamadou Aliou Bah à l’État guinéen. Commentant cette décision, ses avocats affirment l’accueillir avec « beaucoup de sérénité ». « Ce dénouement judiciaire ne doit être perçu ni comme le triomphe personnel de Monsieur Mamadou Aliou Bah, ni comme une défaite de l’État guinéen. Il s’agit, avant tout et par-dessus tout, de la victoire éclatante du Droit. Cette décision vient rappeler que la justice est le fondement de la paix sociale et le ciment qui lie les citoyens à leur État, conformément aux instruments internationaux de protection des droits humains auxquels notre pays est souverainement partie », indique le collectif.

Les avocats soulignent que cet arrêt intervient dans un contexte marqué par le renforcement de la présence de la Cour de justice de la CEDEAO dans les États membres. Ils rappellent qu’au cours de l’année 2026, une délégation de la juridiction communautaire a effectué deux missions en Guinée. « Cette proximité de la Cour avec les justiciables et les États membres témoigne de l’exigence vitale du respect des droits fondamentaux dans notre sous-région », estiment-ils.

Se disant convaincu que la Guinée respectera ses engagements internationaux en matière de justice et d’État de droit, le collectif considère que l’exécution de cette décision ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité de réaffirmer l’attachement du pays aux principes de l’État de droit et aux valeurs républicaines. « Se plier à cette décision et ordonner la libération de Aliou Bah est un acte de grandeur qui est tout à l’honneur de la Guinée et de ses autorités politiques. Cela démontrera à la face du monde que notre pays reste une nation respectueuse de la légalité communautaire et protectrice des libertés individuelles. »

Le collectif appelle ainsi les autorités guinéennes à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. « Nous les invitons à tirer toutes les conséquences de droit de cet arrêt, en facilitant sa mise en œuvre rapide pour le retour de Aliou Bah auprès de sa famille et de ses concitoyens », conclut la déclaration.

Pour rappel, Mamadou Aliou Bah a été condamné en décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Kaloum pour offense et diffamation à l’encontre du chef de l’État. Cette condamnation a ensuite été confirmée en appel. Le président du MoDeL demeure détenu à la maison centrale de Conakry, dans l’attente des suites qui seront réservées à l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO.