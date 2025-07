Dans le cadre de sa lutte contre le grand banditisme, la Direction générale de la Police nationale a mené, le 30 juin 2025, une vaste opération de sécurisation ciblée dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Matam. Coordonnée par les Brigades Anti-Criminalité (BAC), l’intervention s’est déroulée à Matam Permanence, Bonfi Port, Boussoura, Madina et Tougiwondi.

Au total, 27 personnes, dont 5 femmes, ont été interpellées pour leur implication présumée dans un réseau de trafic de drogue. Plusieurs produits illicites ont été saisis au cours de l’opération.

“Lors de cette descente, 27 individus ont été arrêtés. Les forces de l’ordre ont saisi 5 kilogrammes et 185 boules de chanvre indien, 150 comprimés de tramadol, 48 comprimés de valium, 2 boules de chit, 35 paquets de feuille à rouler (Risla) et 2 paires de ciseaux. Ces résultats sont le fruit du travail des équipes mixtes déployées sur le terrain”, expliqué capitaine Rama Baldé, cheffe de la cellule de communication de la Police nationale, lors d’un point de presse organisé ce mercredi 2 juillet au commissariat central de Matam.

La capitaine Baldé a par ailleurs précisé que les suspects pourraient être poursuivis pour “outrage à agents, association de malfaiteurs, ainsi que détention, consommation et commercialisation de substances psychotropes”, des infractions prévues et punies par les articles 658, 784, 812 et suivants du Code pénal en vigueur.

Les 27 prévenus doivent être présentés ce mercredi 2 juillet 2025 devant le tribunal de première instance de Mafanco pour répondre des faits qui leur sont reprochés.