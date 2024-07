Le Premier ministre invité de BBC Afrique ce mardi 2 juillet 2024, s’est exprimé sur la situation des exilés politiques. Connu pour avoir lui-même été en exil pendant cinq ans, Bah Oury a montré son empathie envers ceux qui se trouvent dans une situation similaire aujourd’hui.

“Je suis particulièrement sensible à la situation de tous les exilés. J’en étais un exemple vivant pendant 5 années,” a déclaré le Premier ministre, soulignant son propre passé d’exilé pour appuyer son propos.

Il a ensuite abordé la situation des personnalités politiques guinéennes en exil, telles que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Selon Bah Oury, rien ne les empêche, du point de vue de la puissance publique, de revenir en Guinée. “À priori, il n’y a aucun élément de la part de la puissance publique qui leur interdirait de revenir dans leur propre pays,” a-t-il affirmé.

Cependant, il a reconnu que ces personnalités pourraient juger que les conditions ne sont pas encore réunies pour leur retour. “Maintenant si, à titre individuel, ils estiment que les conditions ne sont pas réunies, il leur appartient de voir les voies et moyens pour ramener ces conditions dans une optique qui leur permettrait de rentrer,” a-t-il ajouté.

Interrogé sur sa volonté de mener des médiations entre ces exilés notamment Cellou Dalein Diallo et la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Bah Oury a rappelé le principe de la séparation des pouvoirs. “Comme vous le savez, le principe de la séparation des pouvoirs interdit à l’exécutif de se mêler au judiciaire d’une manière ou d’une autre,” a-t-il précisé.

Cette déclaration intervient dans un contexte où de nombreux Guinéens attendent avec impatience des avancées concrètes pour le retour des exilés politiques et l’apaisement du climat politique national.