En assemblée générale ce samedi 2 juillet 2022, les responsables de l’ex-parti au pouvoir sont revenus sur les faits marquants au sein du parti dans les jours précédents. De la remobilisation des militants jusqu’à la décision de bouder la troisième session du cadre de dialogue politique, en rappelant aussi d’autres aspects, les membres du bureau politiques ont fait une large communication que nous vous proposons le contenu livré par Domani Doré, ci-dessous.

A l’entame, le Conseil a reçu une délégation de ressortissants de la préfecture de Kouroussa (Douako), qui a tenu à remercier le Parti pour l’élan de solidarité manifeste lors du décès de leur fils feu Karifa Kourouma, dont les cérémonies des obsèques ont été entièrement prise en charge par sa famille politique. Il faut noter qu’une minute de silence a été observé en sa mémoire.

S’en est suivi des débats fructueux qui ont débouché sur les décisions ci-après :

Au titre des informations générales :

• Analyse de l’étape judiciaire amorcée dont la comparution du Président Dr Ibrahima Kassory Fofana ;

• Conformément aux conclusions de la dernière réunion du comité de crise, le Camarade Lansana Komara a fait remarquer l’adhésion des partis alliés à la participation de notre coalition à la constitution des forces vives en cours, en attendant les résultats des travaux de la commission en charge de la rédaction d’un TDR et d’un projet de feuille de route à soumettre au Conseil ;

• A propos du cadre de concertation en cours, le conseil après analyse des réactions post rencontre, espère que la lettre-réponse à l’invitation du MATD, soit un référentiel qui serve à Monsieur le Premier ministre, Chef de Gouvernement vers la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif favorisant une transition apaisée. D’ici là, la coalition RPG ARC-EN-CIEL et Alliés s’abstient de toute participation ;

Au titre du point 2 dédié aux préparatifs de l’assemblée générale du samedi 30 juin 2022 :

Le Conseil s’est félicité de la mobilisation que suscite les assemblées générales depuis la reprise et ce fut une nouvelle occasion de mettre l’accent sur la participation active des sections de la ville de Conakry et des différentes structures membres de la Direction nationale.

• Les grandes lignes d’orientations stratégiques ont été apportés dans le cadre de la rédaction de l’éditorial à présenter, ainsi que la validation de la composition du présidium ;

Au titre des divers :

• Au nom des sages, le Doyen Tidiane Traoré a remercié l’ensemble des responsables et militants ayant contribué à la réussite des obsèques de notre camarade feu Karifa Kourouma et après avoir fait le point sur les cotisations et sur les dépenses, il a précisé qu’au nombre des montants mobilisés pour la circonstance, il a été réservé la somme de 20 millions qui sera remise directement à sa famille biologique très prochainement,

• Au regard des réformes en cours et particulièrement au niveau du Bureau national de la jeunesse, le conseil l’a inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire afin de contribuer au bon fonctionnement de ladite structure et a instruit des mesures additives à prendre d’ici là (voir communiqué).

• Il a également été question pour la permanence de transmettre jeudi prochain le compte rendu de la répartition des charges affiliées à l’entretien du siège de notre institution politique «

