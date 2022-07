En séjour à l’étranger, le président de l’UFDG a pris part au 63ème Congrès de l’international libéral, une organisation qui regroupe des partis politiques libéraux à travers le monde.

Au terme du congrès, l’homme politique guinéen a été réélu au poste de vice-président de l’international libéral, une fonction qu’il occupe depuis 2017.

C’est Cellou Dalein Diallo en personne qui a fait l’annonce sur sa page Facebook ce samedi 02 juillet 2022. Il a remercié ses collaborateurs membres de l’organisation pour leur confiance renouvelée.

«Je viens d’être réélu Vice-président de l’Internationale libérale au cours de ce 63ème Congrès de l’Organisation qui a lieu actuellement à Sofia en Bulgarie. Je remercie tous les délégués des partis membres qui me renouvellent ainsi, pour la deuxième fois après mon élection en 2017, leur confiance», a-t-il exprimé.

Le leader de l’UFDG n’a pas manqué de réitérer son engagement et sa disponibilité à se battre pour mériter cette confiance.

«Je remercie particulièrement le Réseau Liberal Africain (RLA) dont les candidats se sont retirés en ma faveur. Je m’efforcerai d’être digne de cette confiance que les partis libéraux de la planète viennent de placer en moi en participant plus activement aux travaux du Comité exécutif et à la défense des valeurs que nous partageons notamment la Liberté, la démocratie, l’Etat de droit et les droits humains», s’est engagé Cellou Dalein Diallo.