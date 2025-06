Le président du Bloc Libéral (BL), Faya Millimouno, s’est exprimé sur la présence de la délégation de l’Union africaine (UA) à Conakry, venue évaluer le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Bien qu’il partage en partie les recommandations adressées aux autorités guinéennes, le leader politique s’interroge sur la portée réelle de cette visite.

Lors de ses échanges avec les autorités, la mission de l’UA a exhorté le pouvoir en place à garantir un processus électoral inclusif, transparent et crédible. Mais Faya Millimouno se demande si les diplomates comptent réellement élargir leurs discussions à l’ensemble des acteurs impliqués dans la transition.

« On est d’accord sur cette interpellation concernant le retour à l’ordre constitutionnel. Mais la question qu’il faut se poser, c’est : à part les militaires, le CNRD et peut-être le gouvernement, quels sont les acteurs politiques opposés au CNRD qu’ils ont rencontrés ? Ont-ils même exprimé le vœu de rencontrer ceux qui portent des voix discordantes ? Pour entendre de leur part si les actions menées en Guinée sont en lien avec les préoccupations de paix et de sécurité, qui sont au cœur des missions de l’Union africaine », s’interroge-t-il.

Selon lui, se contenter d’écouter une seule version des faits compromet la crédibilité de la démarche.

« S’ils n’ont même pas exprimé le vœu de rencontrer ceux qui portent des voix discordantes, je considère que c’est un autre voyage budgétivore de plus, qui n’apporte absolument rien à la Guinée », a-t-il déploré.

Évoquant les dérives autoritaires du régime défunt ayant conduit au troisième mandat, Faya Millimouno a dénoncé la complaisance passée des institutions régionales.

« Nous sommes engagés dans ce combat depuis longtemps. Lorsque Alpha Condé a décidé de zigouiller les institutions en Guinée, cela s’est fait sous l’œil complice de l’Union africaine, de la CEDEAO, bref, de toutes ces institutions-là », a-t-il fustigé.

Pour lui, la légitimité des recommandations du Conseil de paix et de sécurité repose sur sa capacité à faire preuve de cohérence et d’exemplarité.

« Il ne suffit pas de dire qu’il faut un processus transparent et inclusif. Il faut que, par leurs actes, ils nous prouvent qu’ils ont réellement ce souci. S’ils exigent la transparence, ils doivent l’incarner dans leur propre démarche, notamment en rencontrant tous les acteurs, y compris ceux qui ne partagent pas la vision du CNRD. »

Enfin, le leader du Bloc Libéral a rappelé le non-respect des engagements pris par le président de la transition, Mamadi Doumbouya.

« C’est devant tout le monde que le CNRD, à travers son président, a pris des engagements qui ne sont pas respectés aujourd’hui. Si la mission se limite à rencontrer le CNRD, alors je n’aurais même pas fait de commentaire, parce que c’est du pipeau », a-t-il conclu.