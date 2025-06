En marge de la visite officielle du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en République de Guinée, des acteurs de la société civile guinéenne et sénégalaise ont saisi l’occasion pour l’interpeller sur la question sensible des disparitions forcées dans le pays. Le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a notamment exprimé ses préoccupations et lancé un appel à l’endroit du chef du gouvernement sénégalais.

Contacté par Guinée360, Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du FFSG, a exprimé sa profonde inquiétude face à la disparition de plusieurs acteurs de la société civile, dont Foniké Mengué et Billo Bah, portés disparus depuis le 3 juillet 2024. Il a appelé Ousmane Sonko à sensibiliser les autorités guinéennes sur la nécessité d’engager un dialogue ouvert avec les parties concernées.

« Il est vrai que certaines ONG ont profité de cette visite pour rencontrer le Premier ministre sénégalais et lui faire part de leurs préoccupations. Nous implorons ce dernier d’en tenir compte et d’avoir une oreille attentive. Il est important qu’une solution idoine soit trouvée », a-t-il déclaré.

Selon Biro Barry, la situation actuelle exige l’ouverture rapide d’un dialogue inclusif entre les autorités guinéennes et les acteurs impliqués dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel.

« Il faut que nous sortions de cette impasse et qu’un dialogue direct et franc soit ouvert pour favoriser un retour à l’ordre constitutionnel normal. Nous plaçons beaucoup d’espoir en M. Bah Oury, en tant qu’homme de terrain, intellectuel et universitaire de haut niveau, pour inverser la tendance. Car il est vraiment gênant qu’aujourd’hui, dans notre pays, on parle de kidnapping et d’interpellations politiques sans respect des procédures », a-t-il déploré.

Biro Barry dit espérer que le chef du gouvernement sénégalais mettra à profit son influence pour faire progresser la situation, notamment en encourageant l’établissement d’un « chronogramme d’urgence » susceptible de conduire à la sortie de la transition actuelle.