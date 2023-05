Fodé Fekangni Camara a annoncé ce lundi 1er mai 2023, la dédicace de son nouvel album intitulé : ” Ne faut pas me localiser.”

L’événement sera signé par la maison de production 4 Cantons, dirigé par Ousmane Conté (OC) au Chapiteau By Issa. Fodé Fekangni Camara se produira sur scène le vendredi 5 mai 2023 à 18 heures.

La maison de production n’est pas à sa première expérience avec cet artiste. 4 Canton et son artiste promettent du lourd et invitent le public mélomane et ses fans à se procurer des tickets dès maintenant.

L’album ” Ne faut pas me localiser “, est un chef-d’œuvre composé de plus de 20 titres qui parlent des faits sociaux. D’abord le nom de l’album est également le nom du titre phare. ” Ne faut pas me localiser” et “Les profiteurs” parlent de l’hypocrisie dans les relations humaines. Le titre “Ibesoingue” parle des désirs humains.

Dans cet album Fodé Fekangni est en featuring dans deux (2) titres avec des artistes guinéens. L’un avec Levi Bobo et Kouri Simple dans le titre où il a rendu hommage à ses parents et un autre avec son frère Alia.

Fodé Fekangni a eu recours à des meilleurs arrangeurs du pays et de la sous-région. Il s’agit notamment de Alass, Mousto, Ousté, Koudou Athanase de la Côte d’Ivoire, ainsi que Ahmed Fofana, multi-instrumentaliste, arrangeur et metteur en scène.

Rendez-vous le 5 mai pour assister cet événement mémorable.