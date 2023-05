La quatrième campagne de saut en parachute démarre la semaine prochaine en Guinée. Ce mardi 2 mai 2023, une délégation des forces armées du Royaume du Maroc est arrivée à Conakry dans le cadre de la tenue de ladite campagne.

C’est à bord de Hercule c130 que la délégation de l’armée marocaine a foulé le sol guinéen. Elle est composée de 11 membres d’équipages, 28 moniteurs. Elle est venue avec des matériels de formation et d’entraînement.

Sur le tarmac de la base aérienne principale de Conakry, la mission a été reçue par les autorités militaires guinéennes. Selon une information publiée sur la page Facebook du ministère de la Défense, cette campagne de saut en parachute « est le prolongement de la formation des soldats des unités spécialisées et d’intervention des forces armées guinéennes. Elle concerne les unités du groupement d’intervention des forces spéciales, du Bataillon autonomes des troupes aéroportée (BATA), du Groupement des forces d’intervention rapide (GIR) et de la Gendarmerie Nationale. Cette formation va se dérouler en plusieurs phases sanctionnées par la détection des plus méritants».

Il est indiqué que depuis 2018, plus de 1 000 soldats guinéens ont bénéficié des formations au compte de cette coopération militaire entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc.