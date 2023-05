Lors de l’AGA de UBA, les actionnaires ratifient le dividende total de N1,10kobo, la direction est félicitée de la forte représentation féminine au sein du conseil d’administration.

Les actionnaires de United Bank for Africa (UBA) Plc ont approuvé la proposition du conseil d’administration de verser un dividende de 1,10 N par action pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Les actionnaires ont donné leur approbation lors de la 61e assemblée générale annuelle (AGA) de la banque qui s’est tenue virtuellement le jeudi 27 avril.

La banque avait précédemment payé un dividende intérimaire de 20 kobo par action au cours du semestre 2022, tandis qu’un dividende de 90 k a été déclaré à la fin de l’exercice 2022, portant le total à N1,10 par action.

Dans son discours, le président du groupe UBA, Tony Elumelu, a pris le temps de remercier les actionnaires qui ont soutenu la banque au cours des dernières années, car a-t-il fait savoir cela continue d’encourager le conseil d’administration à faire plus.

« Nous remercions tous nos régulateurs, clients et actionnaires qui se sont associés à nous dans ce passionnant aventure de croissance, et en 2023, nous espérons faire encore davantage que ce que nous avons fait en 2022. Nous avons donc donné la priorité à nos projets pour l’année, ce qui est très clair – tout est question d’exécution, d’autant plus que cette année marque une étape importante pour le groupe » a déclaré M. Elumelu.

À la fin de l’exercice 2022, UBA a réalisé un bénéfice brut de N853 milliards, en hausse de 29,2 % par rapport à l’année précédente, et un revenu d’exploitation de N593 milliards, soit une augmentation de 33,8 % par rapport à N443 milliards en 2021. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 31,2 % pour atteindre 201 milliards de nairas, contre 153 milliards de nairas en 2021, tandis que le bénéfice après impôt a augmenté de 43,5 % pour clôturer l’année à 170 milliards de nairas, contre 119 milliards de nairas en 2021. Conformément à l’objectif global de la banque de stimuler la croissance dans le secteur réel, la banque a augmenté son portefeuille de prêts de N605 milliards, soit 21,4 %, par rapport à l’année précédente.

Le directeur général du groupe UBA, Oliver Alawuba, qui s’est exprimé sur les plans de consolidation des investissements de la banque en Afrique, a déclaré : “Nous sommes positionnés pour amener l’Afrique au monde et amener le monde en Afrique par le biais de capitaux, de fonds d’investissement, de flux commerciaux et de flux de transferts de fonds. »

« Nous restons également concentrés sur la simplification du commerce et des paiements transfrontaliers à travers le continent, UBA étant l’une des principales banques à défendre le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), un programme de l’AfCFTA et une idée d’Afreximbank qui fonctionne actuellement dans six pays pilotes en Afrique de l’Ouest à savoir le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Gambie”, a déclaré M. Alawuba.

Selon lui UBA reste sur la trajectoire en vue d’atteindre, voire dépasser ses objectifs pour l’exercice 2023, avant de renchérir : « nous continuons à nous concentrer sur l’efficacité des coûts et à contrôler strictement les dépenses d’exploitation dans l’ensemble du groupe, y compris nos nouveaux investissements stratégiques. Nous sommes déterminés à améliorer nos performances dans les années à venir. »

L’actionnaire, Faruk Umar, qui s’est exprimé lors de la réunion, a félicité la banque pour ses excellents résultats, qui se sont traduits par une bonne distribution de dividendes.

« Je suis très impressionné par la croissance des bénéfices de notre banque, qui est maintenant très compétitive, et qui montre que le prix de notre action est actuellement largement sous-évalué. Nous sommes heureux que la présence de la banque soit renforcée par sa large diffusion sur le continent africain, et nous sommes sûrs que le dividende augmentera l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’actionnaire, Olatunde Akinade, qui a également félicité UBA pour ses performances impressionnantes, n’a pas tari d’éloges pour la direction générale pour l’égalité des sexes et la forte représentation féminine au sein de son conseil d’administration.

« Nous sommes ravis de constater que les femmes sont plus représentées au sein de notre conseil d’administration que leurs homologues masculins. Cela montre qu’UBA est une institution financière à l’écoute qui joint le geste à la parole lorsqu’elle parle d’autonomisation des femmes. C’est tout à fait louable », a-t-il déclaré.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans 20 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.