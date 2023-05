Après l’interrogatoire de trois victimes des évènements tragiques du 28 septembre 2009, ce mardi 2 mai 2023, le tribunal a décidé de renvoyer l’audience à demain mercredi.

C’est suite à la demande de la partie civile que le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a décidé de renvoyer l’audience pour manque de victimes. « Il y avait une autre victime qui était programmée, mais malheureusement elle est sortie de la salle et on n’arrive pas à la joindre au téléphone et vous pouvez renvoyer cette affaire à demain. Nous allons programmer 4 victimes » a laissé entendre Maitre Amadou Oury, avocat de la partie civile.

Pour Maitre Pépé Antoine Lamah, cette demande de report de la partie civile consiste à divertir le tribunal et retarder la procédure. « A ce stade de la procédure, la défense du président Moussa Dadis Camara estime que la partie civile est en train de jouer avec le tribunal. Nous nous pensions que toutes les victimes dont les listes ont été versées au dossier de la procédure devraient être présentes dans la salle pour les entendre et passer à une autre étape. Nous voudrions que vous puissiez renvoyer cette affaire à une date de votre convenance pour faire citer les témoignages dont les listes ont été déposées avant la première audience. Il faut bien rappeler que nous sommes en matière criminelle et en à la matière, on ne cite pas les témoins n’importe comment. Il y a des personnes que le ministère public en application du code de procédure pénale a fait citer bien avant l’audience, on sait où retrouver ces personnes citer et nous estimons qu’à ce stade, il est nécessaire pour permettre d’avancer. Ce procès ne se tiendra pas éternellement, il faut qu’il prenne fin ».

Après avoir écouté ces avocats, le tribunal a décidé de renvoyer l’audience à demain mercredi 03 mai.