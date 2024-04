Le 5e président de la République du Sénégal a prêté serment, ce mardi 2 avril 2024, au Centre des expositions de la nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Bassirou Diomaye Faye s’est engagé à respecter et à faire respecter les dispositions de la Constitution de son pays.

« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois ; de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire, l’indépendance nationale et de ne ménager en fin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine », a déclaré Diomaye Faye.

Comme le veut la tradition, le successeur de Macky Sall a prêté serment ce mardi à travers une cérémonie qui marque sa prise de fonction. Diomaye Faye, 44 ans, élu le 24 mars 2024, dès le premier tour a prononcé la formule officielle de prestation de serment devant le Conseil constitutionnel et les officiels sénégalais et étrangers dont plusieurs chefs d’Etat et dirigeants africains.

Le général de corps d’armée Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a eu droit à une photo et des accolades avec le nouveau chef d’État sénégalais juste après Maada Bio de la Sierra Leone et le président Bissau guinéen, Umaru Embalo Sissoko.