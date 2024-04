L’un des cinq piliers de l’islam qui complète la foi d’un musulman est le jeûne du ramadan. Un mois de salut et de miséricorde pendant lequel les fidèles musulmans accomplissent beaucoup plus d’actes d’adoration pour se rapprocher du Créateur. Au cours dudit mois, les fidèles jeûnent et accomplissent des prières surérogatoires. Parlant de ces dernières, elles sont intensifiées au cours des dix derniers jours du ramadan. Elles commencent généralement à minuit et durent jusqu’aux environs de 4 heures.

Interrogé par Guinee360.com, le 1er imam de la Grande Mosquée Fayçal a d’abord rappelé que “le Très Haut, le Miséricordieux, a fait révéler le saint Coran pendant le mois de ramadan. Donc, durant tout ce mois, il est important d’accomplir de bonnes actions parce que toute bonne action accomplie durant cette période, le Miséricordieux la multipliera” a expliqué Elhadj Mamadou Saliou Camara.

En outre, le guide religieux précise également l’importance de l’accomplissement des prières nocturnes en cette période, mais il a surtout apporté un éclairage sur ce que ces derniers jours du mois ont de particulier.

“Les prières de ces dix derniers jours sont très importantes. Ces prières peuvent être accomplies à la mosquée, mais également à la maison. C’est dans ces dix derniers jours que se trouve la nuit du destin. Cette nuit vaut mille nuits d’adoration. C’est pourquoi Dieu l’a cachée parmi les dix derniers jours. C’est une nuit très importante pour la communauté musulmane. Tous les actes d’adoration sont importants au cours du ramadan, que ce soit la prière, la lecture du Saint Coran, l’aumône ou faire du bien aux gens. Allah fera multiplier ces bonnes œuvres. Pendant le ramadan, le seigneur fera grâce à beaucoup de personnes qu’il avait lui-même condamnées. Et dans la nuit du destin, beaucoup de personnes se verront inscrites dans des places très importantes chez Allah à cause de leurs bonnes actions. C’est une nuit qui tombera sur les nombres impairs.”