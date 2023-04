Dans un communiqué publié ce samedi 01 avril, le Forum des forces sociales de Guinée a exprimé des inquiétudes par rapport à la gestion de la transition guinéenne.

Selon les responsables du FFSG, si rien n’est fait, ces manquements menacent la stabilité de la transition en cours dans le pays. C’est notamment, la rupture des contrats dûment établis entre l’État et les entreprises privées sans aucune forme de transparence.

Le Forum estime que, la saisine d’énormes quantités de drogue en provenance de la Guinée dans des pays étrangers, le harcèlement et la détention arbitraire, la pauvreté que vive la population pendant cette transition donnent à réfléchir et interpellent la conscience collective de la Guinée et ses amis.

Face à cette situation, ces acteurs sociaux-politiques interpellent les alliés politiques et socioéconomiques et diplomatiques de la transition guinéenne.

Communiqué!