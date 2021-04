Le drame s’est produit ce jeudi 1er avril 2021 à Diountou une sous-préfecture de Lélouma, Mamadou Sylla Diallo et Ibrahima Barry étaient partis se recréer avec deux de leurs amis aux chutes de « TAÏTY » dans le village de Ley-Selloun. Mais malheureusement, parmi ces quatre jeunes, seulement deux sont rentrés chez eux en vie.

Joint au téléphone ce jeudi soir 1er avril Abdouramane Diallo, membre de la direction sous-préfectorale de la jeunesse de Diountou donne des détails.

« Nous étions partis au terrain pour jouer un match de football vers 16h 45min, de là on nous a informé que 4 jeunes en provenance de Labé sont aux chutes de TAÏTY, directement je me suis rendu sur les lieux à 17h 30, et c’est là qu’on m’a dit que deux parmi les jeunes se sont noyés et que les corps sont retrouvés ,l’un des amis des victimes a expliqué que l’un ne savait pas nager et le deuxième a voulu le secourir mais qu’ils y sont tous restés. L’un qui s’appelait Mamadou Sylla Diallo était du quartier Daka et le second Ibrahima Barry de Hoggo étaient tous en 12ème année sciences expérimentales dans une école privée de la ville de Karamoko Alpha Mô Labé ,les familles respectives des victimes ont reçu les corps depuis hier » nous apprend t-il.

Les jeunes lycéens ont été inhumés ce vendredi 2 avril 2021 à Labé.