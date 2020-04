Présidence de la République: 12 membres du personnel d’appui positifs au Coronavirus

Communiqué

Dans le cadre des activités de riposte contre le COVID-19, l’ANSS a procédé à des tests de dépistage sur SEM le Président de la République ainsi que sur une partie du personnel civil et militaire de la Présidence de la République, les 30 et 31 mars 2020. Le test de son SEM le Président de la République ainsi que ceux de ses principaux collaborateurs se sont avérés négatifs. Les membres du personnel d’appui sont également en train d’être tous testés et à la lecture des premiers résultats, 12 d’entre eux se sont révélés être positifs au Covid 19. Les services de la Présidence de la République travaillent avec l’ANSS pour la prise en charge des cas positifs et pour la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité sanitaire appropriées. La Présidence de la République rappelle à tous l’importance des gestes barrières et invite la population à suivre les consignes édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé, le Gouvernement et les autorités sanitaires à tous les niveaux. La Présidence de la République souhaite prompt rétablissement à l’ensemble des malades du Covid 19. CONAKRY, LE 2 avril 2020

Le Bureau de Presse de la Présidence