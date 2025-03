Le 20 février 2025, Brand Finance a dévoilé son Indice mondial de soft power 2025, une étude d’envergure reposant sur les perceptions de plus de 170 000 personnes issues de plus de 100 pays. L’enquête évalue l’image et l’influence des 193 États membres de l’ONU à travers plusieurs critères stratégiques. Quels sont les principaux facteurs déterminant le soft power d’un pays ? Sur quels indicateurs la Guinée enregistre-t-elle ses plus faibles performances ? Guinee360.com a recueilli les explications de Konrad Jagodzinski, Directeur de l’équipe Place Branding chez Brand Finance. Entretien.

Quels sont les principaux critères pris en compte dans l’évaluation du soft power des pays dans l’Indice Global Soft Power 2025 ?

Brand Finance publie l’Indice Global Soft Power, basé sur une étude menée auprès de plus de 170 000 personnes dans plus de 100 pays, pour collecter des données sur les perceptions mondiales des 193 États membres des Nations Unies. Le Soft Power est défini comme la capacité d’un pays à influencer les préférences et les comportements de divers acteurs sur la scène internationale (États, entreprises, communautés, public, etc.) par l’attraction et la persuasion plutôt que par la coercition. Chaque marque de pays est évaluée selon 55 critères différents pour obtenir un score global sur 100 et être classée entre la 1ère et la 193ème place. Les pays sont évalués selon trois indicateurs de performance clés : Familiarité (connaissance du pays), Réputation (image perçue de la nation) et Influence (celle perçue sur l’échelle internationale). Nous utilisons également une liste étendue de 35 caractéristiques de marque de pays, classés sous 8 piliers du Soft Power : Affaires et Commerce, Éducation et Science, Relations Internationales, Culture et Héritage, Gouvernance, Médias et Communication, Avenir Durable, Société et Valeurs. Des scores plus élevés en Soft Power indiquent une plus grande influence internationale et des perceptions plus fortes, tandis que des scores plus faibles reflètent un impact mondial réduit et des perceptions limitées.

Quels sont les indicateurs spécifiques où la Guinée a obtenu les scores les plus bas ?

La Guinée est classée 145ème dans l’Indice Global Soft Power 2025 sur 193 pays membres de l’ONU, avec un score de 29,0/100. La Guinée a des classements faibles en Familiarité (121ème), reflétant une reconnaissance limitée sur la scène internationale ce qui mène à des associations basses sur certaines de nos caractéristiques de marque de pays. Elle ne se classe pas au-delà de la 130ème place dans aucun des piliers, ce qui rend difficile pour le pays de se démarquer. Malgré cela, la Guinée a noté des augmentations de classement chaque année dans trois piliers : Affaires et Commerce (augmentation de 9 rangs), Éducation et Science (augmentation de 8 rangs), et Gouvernance (augmentation de 11 rangs). Notamment, la Guinée a progressé de 20 rangs pour son « économie forte et stable », de 21 rangs pour être « influence dans les cercles diplomatiques », et de 35 rangs pour être « avancée en science ». Ces scores reflètent des développements positifs dans son économie, sa diplomatie et ses avancées dans le domaine scientifique. Le meilleur classement de la Guinée est la 55ème place mondiale en tant que « un acteur principal dans le monde du sport ». Le pays obtient également un score relativement élevé sur les caractéristiques de Société et Valeurs, en particulier « divertissant », « généreux » et « tolérant et inclusif ». Malgré les défis auxquels le pays est confronté dans divers secteurs pour se développer, ces progrès révèlent des tendances positives dans l’avancement général et le potentiel de la Guinée sur la scène régionale et internationale.

Quels moyens la Guinée pourrait-elle mettre en œuvre pour améliorer son classement dans les futures éditions ?

Notre dernière recherche montre que le Soft Power devient de plus en plus compétitif, et l’espace pour que les nations captent l’attention mondiale se réduit. L’écart entre les nations les mieux classées et les moins bien classées se renforce, les nations qui dominent le classement s’améliorent (+0,9 en moyenne pour les 10 premiers), tandis que les nations plus faibles font face à des reculs marqués (-3,0 en moyenne pour les 10 derniers). Alors que cette tendance se poursuit, des questions clés se posent : l’écart va-t-il se renforcer davantage et comment les pays comme la Guinée peuvent-ils se différencier et amplifier leur influence dans un environnement mondial de plus en plus saturé ? Pour se démarquer, la Guinée pourrait se concentrer sur des domaines spécifiques qui correspondent à ses forces, telles que son riche patrimoine culturel, ses ressources naturelles et son potentiel dans le domaine digital. En même temps, elle doit aborder des défis surtout en termes de réputation, niveaux de revenu et la diversification économique, pour améliorer les perceptions mondiales et obtenir une position plus influente sur la scène mondiale.