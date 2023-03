Dans un communiqué conjoint rendu public ce mercredi 1er mars 2023, le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, ainsi que celui du Transport ont donné des instructions fermes à toutes les sociétés détentrices de navires de pêche industrielle et/ou semi-industrielles en présence dans les eaux guinéennes.

Ces instructions concernent les navires battants pavillons étrangers et les navires guinéens qui n’ont pas d’autorisations de pêche ou qui sont en quête de permis:

« 1/ Pour les navires battants pavillons étrangers et non titulaires d’autorisation de pêche en séjour dans les zones maritimes, sous souveraineté aux juridictions guinéennes au cours de la présente campagne de pêche à quitter la ZEE guinéenne au plutard le 31 mars 2023 délai de rigueur. Passé ce délai, ces navires seront considérés comme ayant fait une incursion de la ZEE sans information préalable du ministère de la Pêche et sans autorisation du ministère des Transports.

2/ Pour les navires battants pavillons étrangers en quête d’autorisation de pêche, mais non encore dans la ZEE à limiter leurs séjours dans la ZEE guinéenne à trois mois au maximum au-delà desquels ils sont invités à quitter la ZEE guinéenne.

3/ pour les navires battants pavillon guinéen et non détenteur d’autorisation de pêche à se rapprocher du CNSP et de la marine marchande afin d’examiner et de mettre en place un dispositif de suivi permanent desdits navires ».

Selon le communiqué, le respect de la présente instruction « est obligatoire » pour tous les navires de pêche battants pavillons guinéen et non détenteur d’autorisation de pêche.

Les ministres Charlotte Daffé et Félix Lamah demandent à leur services techniques compétents de veiller à l’exécution rigoureuse des dispositions du présent communiqué.