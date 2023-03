L’ex président Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, s’est de nouveau exprimé depuis la capitale Turque Istanbul. Dans une nouvelle vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux décryptée par nos confrères de mediaguinee.org ce jeudi 2 mars 2023 et dans laquelle il échange avec ses partisans à Kouroussa en langue maninka, le leader du RPG arc-en-ciel dit être trahi par l’ancien chef d’Etat-major Général des armées Namory Traoré.

Pour remobiliser ses militants à travers le pays notamment son fief ‘’Haute Guinée’’, il affirme avoir déjà parlé avec ces militants de Dabola, Kérouané, Siguiri, Mandiana et Beyla. « Faites tout pour m’envoyer les numéros de téléphone de tous les secrétaires généraux des jeunes et des femmes. Vous avez compris ? Je vous charge de saluer pour moi les sages, les femmes et les jeunes de Kouroussa. J’ai su assez maintenant et ce qui s’est passé m’a permis de connaître beaucoup de choses. Mais s’il plaît à Dieu, nous allons reconquérir notre pouvoir pour faire avancer le pays », promet l’ancien président

Par la même occasion, Alpha Condé accuse les natifs de Kouroussa notamment l’ancien ancien chef d’état-major Général Namory Traoré d’avoir fait échouer son troisième mandat : « Alors, soyez tous prêts. Kouroussa, vous nous avez fait honnir. C’est le Général Namory Traoré qui m’a trahi, et il est de Kouroussa. Je l’ai maintenu pendant huit (8 ans) au poste de chef d’état-major général des armées. Certains m’ont dit de l’enlever, mais je n’ai écouté personne (…) Vous m’avez vu non ? S’il plaît à Dieu vous ne dormirez pas. Faites tout pour que je puisse parler avec tout le monde à Kouroussa. Envoyez-moi les contacts de tout le monde. Ok ? », a-t-il instruit.