Législatives du 16 février: Boubacar Diallo du PPD favorable à un léger report mais pose des conditions

Le président du parti pour la paix et le développement (PPD), s’est exprimé ce dimanche 02 février 2020, sur un éventuel report des élections législatives du 16 février.

Le président de cette formation politique se dit favorable à un léger report de ces scrutins. Cette position selon Boubacar Diallo, vise à permettre d’avoir une élection crédible et acceptée par tous.

«Nous avons ému des doutes à un moment donné quant à l’organisation de ces élections le 16 février. Parce qu’il y a beaucoup des manquements dans le fichier électoral et au niveau de la CENI même. Mais si on peut prolonger un peu la date, pour non seulement corriger ces manquements et ensuite permettre à ceux qui n’ont pas participé pour des raisons diverses de rentrer dans la course et avoir une compétition beaucoup plus inclusive, le PPD n’a aucun problème avec ça.» explique t-il

Récemment, des leaders politiques candidats aux élections législatives ont organisé une conférence aucours de laquelle, les leaders de ces partis ont fustigé la démarche des chefs religieux qui demandent au président de la République de reporter la date du scrutin du 16 février 2020.

Pour Boubacar Diallo, sa formation politique ne s’inscrit pas dans cette dynamique.

«Pour nous, même si c’est pas leur travail, mais, au nom de la paix au nom de l’inclusion et au nom de la quiétude sociale, tout ce qu’on peut faire pour qu’on ait des élections libres, crédibles et apaisées, nous sommes pour. C’est la position de mon parti.» conclut-il