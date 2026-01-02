Après des obstacles initiaux, les avocats du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), dont le candidat Abdoulaye Yero Baldé est arrivé en deuxième position lors du scrutin présidentiel du 28 décembre dernier, ont finalement pu déposer leur recours auprès de la Cour suprême ce vendredi 2 janvier 2026.

Conformément aux dispositions constitutionnelles, les huit candidats en lice disposaient d’un délai expirant ce jour à minuit pour saisir la haute juridiction afin de faire examiner les « anomalies » relevées au cours du processus électoral.

Contrairement à certains concurrents qui ont déjà félicité le candidat du GMD, Mamadi Doumbouya, pour sa victoire qualifiée d’écrasante, le FRONDEG d’Abdoulaye Yero Baldé refuse de s’en tenir aux résultats proclamés par la Direction générale des élections (DGE). Le parti a ainsi choisi de saisir la Cour suprême, laquelle est tenue d’examiner les griefs soumis dans un délai n’excédant pas huit jours.

Désormais, tous les regards sont tournés vers cette institution, ultime arbitre du contentieux électoral qui a huit jours pour rendre sa décision.