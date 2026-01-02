Alors que la perspective d’une nouvelle grève des enseignants se précise, le gouvernement guinéen a annoncé la reprise des négociations avec l’intersyndicale de l’éducation, regroupant le SNE, la FSPE et le SLECG, à compter de ce vendredi 2 janvier 2026.

Dans un courrier adressé aux responsables syndicaux, le Conseil national du dialogue social (CNDS) les invite à reprendre les discussions engagées depuis plusieurs mois. « Dans le cadre de la poursuite des négociations entamées depuis le 17 novembre 2025 portant sur votre mémorandum du 1er septembre 2025 et l’addendum du 03 décembre 2025, j’ai l’honneur de vous convier à la reprise desdites négociations, le vendredi 02 janvier 2026 à 10 heures dans la salle de réunion du Ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) », précise la correspondance.

Cette relance du dialogue intervient dans un contexte social tendu. L’intersyndicale SNE-FSPE avait en effet brandi la menace d’une reprise de la grève des enseignants à compter du 5 janvier 2026, en cas de non-réouverture des négociations avec les autorités.

La rencontre prévue ce vendredi est donc perçue comme une tentative de désamorcer la crise et de trouver un compromis susceptible d’éviter une nouvelle paralysie du système éducatif.