Suite à l’explosion du dépôt des hydrocarbures à Kaloum, l’Office guinéen de publicité (OGP) a annoncé, dans une note circulaire, la mise en congé technique de plusieurs employés pour une période de 3 mois. Une décision qui est mal accueillie chez certains travailleurs qui estiment que ce congé serait un licenciement anticipé.

Joint au téléphone par Guinee360.com, Mandian Sidibé, Directeur général de l’OGP, a apporté des précisions. « Je n’ai licencié personne, on est en difficulté, nous n’avons plus de siège. Donc nous avons préféré dire aux travailleurs de rester chez eux en continuant à toucher les salaires de base parce que je ne peux pas payer le transport à un travailleur qui est chez lui et c’est le minimum que je puisse faire ».

Selon l’ancien journaliste, la conjoncture qui frappe son entité est globale. « On ne cueille pas l’argent. C’est les régies qui paient, mais quand la crise est générale, on ne peut rien faire parce que c’est une chaîne. Si les gens ne veulent pas cela qu’ils aillent dans tous les médias du monde pour se plaindre. Ils veulent rester à la maison en touchant l’indemnité de transport alors qu’ils ne vont nulle part, je suis désolé, mais ce n’est pas possible », a-t-il martelé.

Mandian Sidibé a aussi expliqué que des mesures sont envisagées pour alléger les charges des travailleurs de l’Office durant cette période. « Nous avons écrit à la BCRG par rapport aux travailleurs qui ont effectué des prêts pour qu’elle ne fasse pas de prélèvement dans leur salaire au niveau des banques primaires. Cette mesure durera jusqu’à ce qu’ils recommencent à toucher leurs salaires normaux. J’ai fourni beaucoup d’efforts pour eux et je ne crois pas qu’un autre chef d’entreprise ait fait la même chose ici. Nous n’avons trouvé qu’un petit local de deux chambres salon qu’on a réparti pour assurer le service minimum, je ne peux pas recevoir 200 personnes là-bas. »