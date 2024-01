Capitaine Abdoulaye 2 Cissé, ancien élément du Bataillon autonome des troupes aéroportées, est apparu dans un reportage diffusé sur la télévision nationale, dans la soirée de ce mardi 2 janvier 2024, où il reconnaît avoir participé à une opération qui visait à renverser le Col Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le 5 septembre 2021.

Lui et ses complices dont commandant Alya Camara ont bénéficié de la grâce du président de la transition le 31 décembre dernier. Mais c’est aujourd’hui que la Direction de communication et de l’information (DCI) de la présidence a diffusé leurs aveux. Le capitaine Cissé était selon la même source le cerveau de cette opération de putsch.

« Je reconnais avoir participé à des réunions qui concernaient la participation à un coup d’Etat contre le monsieur Mamadi Doumbouya », a-t-il reconnu avant d’ajouter qu’il avait même enregistré son discours de prise de pouvoir sous le nom du Conseil national transitoire de Guinée (CNTG), en compagnie de deux (2) hommes à Dubréka.

Il serait entré en contact avec le commandant Alya Camara, ancien chargé des opérations des forces spéciales au côté de Doumbouya, qui était en prison, par l’intermédiaire d’un adjudant au cours des préparatifs du coup d’Etat. C’est le commandant qui aurait cherché son contact en raison de ses antécédents fâchés avec le président de la transition.

« C’est un ami de promotion, Koba qui faisait les démarches. Moi j’étais à l’abri quelque part à Kagbelen et on a programmé parce qu’ils étaient prêt à agir. J’ai demandé qu’est-ce qu’il faut ? Ils ont dit non! Ils ont des des éléments pour ça…», précise le capitaine Abdoulaye 2 Cissé.

Tout serait prêt pour passer à l’acte. Les membres du commando ont reconnu, devant les caméras de la DCI, leurs responsabilités dans la préparation de cette entreprise d’atteinte à la sûreté de l’ État. « J’ai participé à faire le sacrifice d’un chameau à la demande de Abdoulaye 2 Cissé pour faire le coup d’État », reconnaît un autre dans la vidéo. Parmi eux, il y avait deux (2) femmes.

Le commandant Alya Camara, ancien numéro 2 des forces spéciales, remercie le président de la transition qui a bien voulu lui accorder sa grâce. « Je remercie le président de la République de m’avoir donné la liberté, de m’avoir donné la chance de voir ma famille, qui souffrait autant que moi. Je suis vraiment dépassé de joie, je le remercie sincèrement. Qu’il (col Mamadi Doumbouya, ndlr), sache que je suis dans son esprit, jour et nuit », s’est réjoui le soldat gracié dimanche 31 décembre 2023.