Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn a été remplacé par Algassimou Diallo, précédemment procureur de la République près le TPI de Pita, à travers un décret 29 décembre 2021. Le limogeage de Sidy Souleymane N’Diaye, longtemps critiqué pour avoir été au service du gouvernement déchu, a réjoui certains avocats et défenseurs des droits de l’Homme.

Me Foromo Frédéric Loua, avocat à la Cour d’Appel de Conakry, et activiste des droits de l’homme, estime qu’à un moment donné, personne ne voulait parler de l’homme (le désormais ex-procureur près le TPI de Dixinn, Ndlr).

« Sidy Souleymane N’Diaye a choisi de servir un homme (Alpha Condé). De servir un intérêt égoïste. De trahir son serment. De trahir son sacerdoce. Donc il paie les frais de son choix aujourd’hui. Il a décidé de servir un système, de déconstruire le tissu social guinéen dans le seul but de se servir de ce pays-là. Je pense qu’il va s’en prendre qu’à lui-même. Aujourd’hui, il est dans la poubelle de l’histoire comme on le dit. Personne ne veut parler de cet homme-là, puisqu’il a fait ce choix là. Et c’est ce que nous voulons. C’est que la Guinée doit être au-dessus de toute tendance, de toute réaction. Et c’est pourquoi nous saluons la venue de ces jeunes magistrats à la tête des institutions», a déclaré Me Foromo.

L’avocat a profité de l’entretien avec nos confrères de FIM FM pour évoquer également la nomination du juge Alphonse Charles Wright, au poste du procureur général près la Cour d’Appel de Conakry.

« C’est un magistrat avec les valeurs qui incarnent aujourd’hui le changement. Et en même temps qui a un certain défaut. Et je pense qu’il faut miser sur ces qualités de l’homme, sur l’envie de l’homme à faire changer les choses. Il saura comprendre le défi qui sied pour que véritablement la justice survive et que tous les dossiers en suspens, puissent enfin connaître l’aboutissement judiciaire dans l’intérêt supérieur du peuple de Guinée», a-t-il souhaité.