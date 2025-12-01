La Guinée a célébré, ce 1er décembre 2025, la 37ᵉ Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, placée sous le thème : « Surmonter les perturbations, transformer la réponse au Sida ». La cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre, Bah Oury, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, de partenaires techniques, de représentants d’ONG et d’acteurs engagés dans la lutte contre le VIH.

Dans son discours d’ouverture, Bah Oury a rappelé que malgré des décennies de mobilisation, le VIH demeure un défi majeur, souvent relégué au second plan dans l’opinion publique. « Après 37 ans, on finit par s’y habituer. On finit également par se dire que ce n’est plus un sujet d’actualité. Pourtant, des personnes continuent à être affectées et continuent à en souffrir », a-t-il souligné.

Pour Bah Oury, l’un des obstacles les plus persistants réside moins dans la maladie que dans ses conséquences sociales. « Le principal risque et l’une des causes majeures de la persistance du VIH/Sida, ce n’est pas le virus lui-même, mais cette maladie de l’esprit qu’est la stigmatisation. On a peur de se faire dépister, on a peur d’en parler, on vit secrètement avec, parfois dans la douleur et la peine », a-t-il déploré.

Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation. « Ce n’est pas une fatalité. Lorsqu’on est atteint du VIH, on conserve le droit de vivre, d’espérer. La vie continue », a-t-il affirmé.

Rappelant que le droit à la santé est désormais garanti par la Constitution, Bah Oury a déclaré : « C’est un droit constitutionnel pour tous les malades d’avoir accès à des soins leur permettant de se soigner. Toutes les dispositions doivent être prises pour protéger la vie, car dans la Constitution guinéenne, la vie est sacrée. »

Il a également annoncé un renforcement des infrastructures sanitaires. « L’année prochaine, nous veillerons à ce que nos centres de santé disposent d’unités dédiées à l’accueil des personnes vivant avec le VIH, afin d’assurer un traitement de proximité », a-t-il déclaré.

Pour conclure son propos, le Premier ministre a réaffirmé l’objectif fixé pour 2030 : « Nous devons œuvrer pour devenir une société sans sida, grâce à la détermination et aux actions menées conformément aux instructions du président de la République. »