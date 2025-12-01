Malgré le déclenchement de la grève générale illimitée par l’intersyndicale, les discussions se sont poursuivies ce lundi 1er décembre 2025 au ministère de la Fonction publique.

Autour de la table, plusieurs membres du gouvernement ont été aperçus, notamment le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, celui de l’Enseignement pré-universitaire, Jean Paul Cedy, ainsi que le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, François Bourouno.

Du côté syndical, seul le SLECG a répondu présent, représenté par son secrétaire général Boubacar Soumah et son adjointe Kadiatou Bah. Le SNE et le SFPE, quant à eux, étaient absents de cette rencontre, une absence remarquée dans ce contexte tendu.

Peut-on espérer un accord capable de mettre fin à la grève lancée ce lundi ? Rien n’est moins sûr. Les discussions se poursuivent, mais l’issue demeure incertaine.