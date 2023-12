Des soldats de la Garde nationale se soient déployés, dans la nuit du jeudi à vendredi 1er décembre 2023, pour libérer un ministre et un haut responsable bissau-guinéens arrêtés dans le cadre d’enquêtes sur le retrait irrégulier présumé de 10 millions de dollars (plus de 6 milliards FCFA) de fonds publics.

Munis d’armes AK-47 et des bazookas, les soldats de la Garde nationale ont attaqué la police, situées près du marché de Bandim, et ont emmené le ministre des Finances, Souleiman Seidi, et le secrétaire d’État au Trésor, Antonio Monteiro. Ils se sont ensuite réfugiés dans des casernes au sud de la capitale.

Après l’échec des tentatives négociations, les forces spéciales bissau-guinéennes sont alors intervenues. Il s’en est suivi un échange des tirs nourris. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu.

Ce trouble est intervenu alors que le président Umaro Sissoco Embalo est actuellement à l’étranger pour assister à la conférence climatique COP28 à Dubaï.

La Guinée-Bissau est un pays fragile en proie à une instabilité. Un coup d’Etat avait été dévouées en février 2022.