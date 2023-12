Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a mis en garde les membres du gouvernement et hauts cadres de l’Etat contre tout trafic d’influence dans le processus de recrutement en cours.

Ce jeudi 30 novembre 2023, en conseil de ministre, le président de la République a insisté sur la transparence du concours de recrutement lancé par le ministère de la Fonction publique. “Il a demandé et insisté à ce que les membres du gouvernement et hauts cadres ne s’impliquent pas pour faire du trafic d’influence pour le choix de ceux qui vont être les futurs fonctionnaires du pays. De laisser la même chance à tous les Guinéens pour que le concours puisse les départager. Il a instruit principalement au ministre de la Fonction publique de ne accepter aucune intervention de ses collègues ou d’autres acteurs militaires ou civiles dans le délibéré. Qu’ils laissent que ça soit les meilleurs, correspondant au profil et qui ont des compétences requises si on veut mieux qualifier notre administration. Donner la même chance à tous les guinéens pour que [le résultat issu de ce] concours puisse être accepté. Donc il a insisté sur ça “, rapporte le ministre Porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.