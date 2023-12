Dans un communiqué publié, ce jeudi 30 novembre 2023, le FNDC a, à son tour, dénoncé la coupure de l’internet, le blocage des réseaux sociaux et le brouillage des ondes de Fim Fm, Djoma Fm et d’Espace Fm.

La plateforme qui a combattu le 3e mandat d’Alpha Condé appelle à l’unité d’action pour freiner « l’obstination de la junte au pouvoir de priver les citoyens guinéens de leur droit à l’information».

« Le Fndc condamne vigoureusement cette dérive qui entrave les libertés fondamentales des entreprises de médias et le droit à l’information des citoyens», et interpelle les organisations socioprofessionnelles des médias, les syndicats des consommateurs, les associations de défense des droits humains et les syndicats des sociétés de télécommunications du pays «à une unité d’action pour faire face à cette énième violation des droits fondamentaux dans notre pays».

Depuis vendredi 24 novembre 2024, l’internet et les réseaux sociaux sont restreints tandis que les ondes de plusieurs médias sont aussi brouillées.