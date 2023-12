Une délégation de l’ambassade de Guinée à Ottawa s’est rendue ce jeudi 30 novembre 2023, à Chicoutimi suite à la mort de Mamadou Saliou Bah, un étudiant guinéen tué le 29 novembre dernier lors d’une opération policière sur la rue des Hospitalières.

Alhassane Diabaté s’est entretenu avec la direction de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), concernant le décès de ressortissant guinéen qui est accusé d’avoir poignardé son colocataire à l’aide d’un couteau.

L’ambassadeur a aussi rencontré les membres de la communauté guinéenne établie à Saguenay pour livrer un message d’apaisement.

Au cours d’un point de presse après la rencontre, le diplomate est revenu sur les discussions qu’il a eues avec les autorités de l’Université de Québec. Toutefois, il n’a pas voulu commenter le travail du Service de police de Saguenay pour faire la lumière dans cette affaire.

« Ces différences culturelles, [c’est] de les mettre ensemble pour en faire une richesse et non une différence. Parce que, certes, on a constaté des différences culturelles sur lesquelles les uns et les autres vont travailler avec l’implication de nos différentes communautés auprès du rectorat, auprès de Mme la mairesse et toute son équipe. Je crois que c’est des actions qui vont porter et qui vont corriger, n’est-ce pas, cette disparité culturelle », a expliqué l’ambassadeur Alhassane Diabaté dans des propos relayés par Radio-canada.

La délégation de l’ambassade a prévu de rendre visite à l’autre étudiant guinéen qui a été poignardé juste avant l’intervention policière dans les rues des Hospitalières. Les membres de la délégation ont aussi annoncé des démarches entreprises pour rapatrier le corps de la victime.