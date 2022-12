Adjudant-chef Moriba Beavogui était à la barre ce jeudi 1er décembre 2022, au tribunal militaire de Conakry, pour répondre à des accusations de viol contre Marie Mamy.

C’est une affaire de viol qui remonte en avril 2021, alors que Marie Mamy était en état de grossesse avancée de 8 mois, dont l’audience s’est ouverte aujourd’hui.

L’accusé a rejeté dès l’entame les accusations et indique conformément au certificat médical, il n’a exercé ni viol, ni attouchement sexuel ou violence sur la dame. Mais le parquet près le tribunal militaire de Conakry, soutient qu’il y a viol.

L’avocat de l’adjudant-chef Moriba Béavogui, voit juste des accusations sans fondement et crie au complot contre son client.

« Actuellement en Guinée si on veut te porter préjudice, on utilise les questions sensibles liées au genre, tel que le viol. Sinon comment peut-on être poursuivi pour viol, alors que le certificat médical indique le contraire ? On a confiance en la justice, on va écouter les témoignages pour faire les plaidoiries et je pense que l’acquittement est de droit ? Après une année passée en détention provisoire pour des faits de viol infondés », regrette Me Sidiki Bérété.

Deux témoins dans cette affaire sont attendus, à la prochaine audience prévue le 8 décembre 2022.