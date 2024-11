Le combat des enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique de 2024 est sur le point de porter ses fruits. À l’image de leurs collègues admis au concours, ils pourraient eux aussi accéder au statut de fonctionnaires.

Selon le porte-parole du collectif de 4000 enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique de 2024, une lueur d’espoir se dessine à l’horizon.

“Il est difficile de préciser une date exacte, car cela dépend entièrement de la volonté et de la politique du gouvernement. Cependant, nous sommes convaincus que nos droits seront rétablis, probablement au cours de l’année 2024. La balle est désormais dans le camp du MEPU-A, qui doit transmettre le dossier à la fonction publique pour accélérer le processus. Nous sommes actuellement en contact avec le ministère dans le cadre d’une rencontre avec le ministre, et nous poursuivrons cette démarche pour retrouver nos droits,” a-t-il déclaré.

Espérant que le processus aboutisse rapidement, Diaka Sow appelle ses camarades à la retenue. “Nous avons servi notre pays, et nous croyons qu’il ne nous abandonnera pas. Je demande à chacun d’agir de manière responsable et d’avoir confiance : le processus aboutira. Pour l’instant, un recrutement sélectif a été effectué. Le ministre a d’ailleurs déclaré publiquement hier que ce recrutement ne se base ni sur des critères académiques ni pédagogiques, mais sur des critères purement administratifs, comme le niveau de diplôme et l’âge. Nous avons constaté que le ministre n’a pas pleinement pris en compte notre situation. En effet, le critère d’âge avait été mis de côté pour les 14 000 personnes concernées, et les diplômes de tous avaient déjà été vérifiés.”