Les 4000 enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique 2024 devaient organiser leur quatrième manifestation ce lundi 7 octobre 2024 dans la commune de Kaloum. Cependant, à la dernière minute, ils ont décidé de suspendre leur mouvement.

Massivement rassemblés au rond-point du Port Autonome de Conakry, point de départ de leur marche vers la présidence de la République, ces enseignants ont été contactés par l’un des doyens avocats, Maître Paul Yomba, qui a pris en main leur dossier. Il leur a demandé de renoncer à leur sit-in devant la présidence et de venir le rencontrer à son domicile.

« Me Paul Yomba nous a demandé de préserver la dignité et l’image du président de la transition. Il nous a promis d’œuvrer pour la résolution de notre problème. Comme nous avons confiance en lui, nous avons décidé de suspendre le sit-in devant la présidence et de venir l’écouter », a déclaré Diaka Sow, porte-parole des enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique 2024.

Après avoir reçu ces enseignants, Maître Paul Yomba a exprimé son soutien à leur cause. Il a souligné qu’il ne pouvait tolérer que des enseignants, qu’il considère comme méritants, soient exclus de la fonction publique malgré leurs évaluations positives. « J’ai contacté le ministre de la Fonction publique, qui était en route pour Conakry, et je ne mets pas en doute sa bonne foi. Cependant, je ne veux pas que l’avenir de nos enfants soit compromis, ni que la rentrée scolaire soit perturbée. J’ai demandé de suspendre toute action aujourd’hui. Ces enseignants m’ont fait confiance, et je pense que le président aussi doit me faire confiance. Je souhaite rencontrer le président pour préserver l’honneur de la République et la dignité de notre système éducatif. L’éducation ne doit pas être muselée. Cette sortie doit être la dernière. Je veux plaider la cause de ceux qui ‘saignent dans la craie. »

Rassurés par l’engagement de Me Paul Yomba à porter leur dossier devant le général Mamadi Doumbouya, ces enseignants contractuels communautaires ont décidé de suspendre toute manifestation pour permettre aux négociations de progresser.