Crief : Damantang invoque ses archives face aux questions sur ses revenus et son patrimoine

Le procès de l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Albert Damantang Camara, s’est poursuivi ce mercredi 6 mai 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

À la suite des interrogations de la cour relatives à l’origine des biens du prévenu, le parquet spécial a, à son tour, axé ses questions sur les sources de revenus de l’ancien ministre sous le régime d’Alpha Condé.

Prenant la parole après ses substituts, le procureur spécial, Charles Wright, a d’abord tenu à saluer la qualité des réponses fournies par l’ancien ministre avant de poursuivre son interrogatoire : « Je vous trouve particulièrement pertinent dans vos réponses aux questions du ministère public. Tout le monde peut se retrouver à votre place, Monsieur le ministre, soyez rassuré. Vous êtes poursuivi pour enrichissement illicite. »

Il a ensuite ajouté : « Cette Cour nous a appris une chose : lorsqu’on a exercé des responsabilités dans la gestion de l’État, il faut s’attendre, à tout moment, à rendre compte de sa gestion. »

Le procureur spécial s’est également intéressé à la période durant laquelle le prévenu résidait en France, notamment sur ses revenus à cette époque. « Combien perceviez-vous comme revenus lorsque vous travailliez dans une société de gardiennage en France ? », a interrogé Charles Wright.

En réponse, Albert Damantang Camara a déclaré : « Cette activité remonte à longtemps. J’aurai besoin de consulter mes archives pour pouvoir répondre avec précision à la Cour. »

L’ancien ministre a ainsi indiqué qu’il se réservait le droit de vérifier ses archives afin de fournir des réponses plus précises aux questions soulevées.

À l’issue des débats, la cour a renvoyé l’affaire au 20 mai prochain pour la poursuite des audiences.