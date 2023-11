Conakry, République de Guinée ─ Rio Tinto a lancé cette semaine un programme de formation professionnelle visant à former 300 femmes et filles à travers la Guinée.

Ces jeunes femmes et filles, âgées de 14 à 34 ans, vivant dans les zones rurales des communes de Beyla, Nzérékoré, Faranah, Kissidougou et Forécariah, bénéficieront d’une formation complète de six mois dispensée par la fondation Jamila, un acteur de premier plan dans ce domaine en Guinée. Ce projet pilote posera les bases d’un déploiement plus large dans d’autres régions, en particulier le long du corridor de développement transguinéen qui s’étend du site du projet Simandou à proximité de Beyla jusqu’à Forécariah.

Les formations dispensées permettront aux participantes d’acquérir de nouvelles compétences non seulement pertinentes pour le secteur minier, mais également pour les nombreuses autres industries qui émergeront grâce au projet Simandou. Cette initiative met l’accent sur des compétences pratiques dans divers domaines tels que l’agriculture (production alimentaire, conditionnement et transport), la fabrication de vêtements (couture d’uniformes et d’équipements de protection personnels), la gestion écologique et le recyclage, la saponification ainsi que la logistique et le contrôle de la qualité.

À travers ce projet, Rio Tinto vise à maximiser les chances des femmes d’accéder à l’emploi dans les régions où l’accès à l’éducation est actuellement entravé. En parallèle, cette initiative offrira des formations en entrepreneuriat, en éducation financière, des opportunités de réseautage et un accès aux marchés et au financement pour soutenir les jeunes femmes entrepreneures.

Les formations seront menées par la Fondation Jamila, suivant les meilleures pratiques issues de l’expérience terrain et s’appuyant sur l’approche d’Initiative Personnelle en entrepreneuriat et en renforcement de la confiance en soi. Des partenariats seront également établis avec des entreprises locales afin de concevoir des formations répondant à leurs besoins spécifiques, contribuant ainsi à pallier les lacunes en compétences tout en renforçant la formation professionnelle et technique locale.

Dienaba Keita-Hann, Fondatrice de la Fondation Jamila, exprime : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec Rio Tinto pour soutenir le développement économique du corridor transguinéen en formant les jeunes femmes résidant dans les villages environnants. La Fondation Jamila s’engage à créer un environnement d’apprentissage inclusif célébrant la diversité et garantissant aux jeunes femmes des opportunités qui changeront leur vie. En fournissant aux bénéficiaires les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour créer un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs communautés, nous visons à doter les jeunes femmes de compétences tangibles qui amélioreront non seulement leur employabilité, mais qui renforceront également leur estime de soi et leur esprit entrepreneurial. »

Samuel Gahigi, Directeur Général de Rio Tinto en Guinée, conclut : « Le corridor de développement économique régional est l’épine dorsale du projet Simandou. Son plein potentiel doit être exploité. Les programmes de formation et de développement des compétences ne sont qu’une des voies par lesquelles Rio Tinto soutient ces communautés. À mesure que le projet progresse rapidement, notre engagement envers l’avenir de la Guinée demeure inébranlable. Nous nous engageons à ce que les Guinéens à travers tout le pays bénéficient de cet ambitieux projet transformateur. »