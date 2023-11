Située à environ 13 kilomètres de la ville de Dalaba, la sous-préfecture de Koba est confrontée à un manque criard d’enseignants. Une situation qui risque d’occasionner la fermeture de plusieurs établissements scolaires de la localité.

L’alerte a été donnée par le coordinateur de l’Association des parents d’élèves et amis de l’école (APEAE) et le vice-maire de Koba au cours d’un entretien accordé à notre rédaction. Ils se sont exprimés par la même occasion sur le mauvais état de la route reliant Dalaba à Linsan via Koba, qui crée beaucoup de dégâts ces derniers temps aux usagers.

Selon Ibrahim Noury Sow, coordinateur de l’APAE, c’est un seul enseignant qui dispense les cours dans six salles de classe à l’école primaire de Koba Centre. « Je peux dire qu’on n’a pas d’enseignants. Quand je prends l’exemple sur l’Ecole primaire de Koba Centre où il y a 6 classes avec plus de 200 élèves, il n’y a qu’un seul enseignant envoyé par le gouvernement. Jusqu’à présent, les cours n’ont pas repris. Quand les élèves partent c’est jusqu’à 10 heures, après ils rentrent parce que l’enseignant qui est là a peur qu’ils se battent ».

Ce qui fait que ces dernières années, la préfecture de Koba n’a pas enregistré d’admis à l’examen d’entrée en 7e année, à en croire notre interlocuteur. «Et même si on a des admis pour aller en 7ème année, là-bas aussi, il n’y a pas d’enseignants. L’État ne nous a pas envoyés d’enseignants et chez nous ici, on n’a pas de gens (contractuels, ndlr) à payer pour qu’ils puissent dispenser les cours dans les écoles. La plupart des établissements ont été construits par les ressortissants. Les bâtiments existent, les élèves sont là, mais il n’y a pas d’enseignants ».

De son côté, le 1er vice-maire de Koba, Thierno Boubacar Diallo, revient sur quelques dispositions qui ont été prises pour faire face à cette situation. « Nous avions des enseignants ici dont nous avions des doutes par rapport à leurs compétences, nous avons demandé à ce qu’ils soient remplacés, ils ont été remplacés. Il y a aussi des contractuels que l’État a engagés, mais ils n’ont pas été payés, nous les avons encouragés et c’est nous qui mobilisons de l’argent avec le concours des parents pour les payer afin que nos enfants étudient. Nous lançons un appel aux autorités pour qu’elles nous viennent en aide parce que l’éducation est à la base de tout ».

L’autre préoccupation des citoyens de cette localité, c’est le manque d’infrastructures routières. Le vice-maire lance un appel aux autorités actuelles du pays pour le bitumage de la route nationale qui relie Linsan à Dalaba. « Depuis plusieurs années, nous avons demandé de l’aide pour que la route quitte Linsan pour relier directement Dalaba, mais jusqu’à présent nous n’avons pas obtenu cela. Nous continuons de demander au gouvernement de nous aider ».

Ce conseiller communal exhorte les ressortissants de sa localité d’appuyer les initiatives des associations de jeunes qui se battent pour le développement de la sous-préfecture de Koba.