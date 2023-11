L’an 65 de la création de l’armée guinéenne a été célébré, ce mercredi 1er novembre 2023, à Kankan avec la participation des autorités civiles et militaires ainsi que la population.

La mobilisation s’est déroulée dans l’enceinte du camp qui abrite la 3e région militaire de la Guinée. Cette célébration de la date historique du 1er novembre a été marquée par l’inauguration du Centre d’instruction d’infanterie de Kankan.

À cette occasion, le commandant de la troisième région militaire de Kankan s’est réjoui des réformes engagées par le président de la transition, colonel Mamady Doumbouya. “Je remercie le bon Dieu qui nous a permis d’être là aujourd’hui pour l’inauguration de ce centre. Je remercie également le président de la transition. Mes remerciements vont à l’endroit des autorités régionales, préfectorales et communales pour la massive mobilisation en ce jour mémorable. Depuis son arrivée au pouvoir, le 5 septembre 2021, le président a toujours dit qu’il ne sera pas candidat, ni un membre de son gouvernement ne sera candidat aussi. Il n’est pas venu pour être candidat, s’il était venu pour faire campagne, ça ne serait pas comme ça. La vie est une question d’histoire ce que tu fais, c’est ce qui sera dit un jour. C’est dans ce centre que j’ai été formé en 1993, l’homme doit accepter de faire l’histoire et non d’accompagner l’histoire. Je dis une fois encore, c’est n’est pas une campagne”, a déclaré le colonel Mamady Condé.

Mamoudou Aimé Césaire Condé