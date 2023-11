Le sous-préfet de Kébaly, localité située dans la préfecture de Dalaba en moyenne Guinée, est accusé d’avoir déchiré la tenue d’un élève de la classe de 5ème année à l’école primaire de Kébaly Centre. Selon le maire de la commune urbaine, l’acte s’est passé le lundi 23 octobre dernier lorsque le Sous-préfet s’est rendu dans ledit établissement accompagné du directeur sous-préfectoral de l’éducation.

Joint par notre rédaction ce mercredi 1er novembre 2023, le maire Thierno Youssouf SOW est revenu sur les faits : «Le lundi il est allé avec le DSE pour faire sortir tous les élèves et les enseignants qui étaient déjà en classe autour du mât. Selon ce qu’on m’a dit parce que je n’y étais pas, il a vu un petit qui avait sa tenue un peu fendue. Vous savez, les enfants tout le temps avec leurs tronches et truc là, il l’appelle au milieu de tous ces élèves-là (…). C’est le mardi que le président de district de Kébaly centre m’a appelé avec certains conseillers de la commune pour m’annoncer l’acte. Ils m’ont demandé de tout faire pour interrompre ma visite à Conakry et venir calmer les tensions. Le vendredi je suis venu j’ai appelé le sous-préfet, mais il a entièrement nié. J’ai appelé le directeur de l’école et ses collègues, tous m’ont confirmé l’acte. J’ai trouvé chez moi une plainte des parents de l’enfant qui s’appelle Youssouf Barry, le lendemain je me suis dirigé chez le sous-préfet il a continué à nier et dire que lui, il n’a peur de rien. Le vendredi, il y avait une vive tension à la mosquée, ce qui m’a obligé d’appeler le préfet et mettre le téléphone sur haut-parleur pour que les gens entendent qu’il a promis de venir. Voici tout le problème ».

Pour équilibrer l’information, nous avons tenté d’avoir la version du Sous-préfet de Kébaly. Lieutenant Daouda Traoré confirme avoir été à l’école primaire de Kébaly dans le cadre d’une mission, mais il n’est pas coupable des faits dont il est accusé : « J’ai fait une tournée à l’école avec le DSE, pour voir comment les élèves viennent à l’école et sensibiliser les enseignants contractuels qui étaient en grève. J’ai fait plus de 10 écoles. A l’école primaire là-bas, on m’a présenté, j’ai passé mon message. Ensuite, j’ai vu un élève qui avait sa culotte déchirée, je l’appelle puis je demande comment sa culotte s’est déchirée il m’a dit qu’il est tombé sur le vélo. J’ai montré aux autres élèves, je lui ai dit d’aller voir le DSE, on a réglé le problème là-bas. »

Poursuivant, il dément les propos du maire qui dit que les citoyens de Kébaly se sont révoltés contre le Sous-préfet. Il accuse le maire de s’acharner contre lui parce qu’il s’est opposé à sa décision de vendre un espace public destiné à la construction de la maison des jeunes : « S’il y avait une révolte, vous allez voir qu’il est entouré de ces gens qui sont révoltés. Il a vendu la maison des jeunes ici, les jeunes sont sortis ils sont venus chez moi, j’ai voulu calmer le problème. Il dit que j’ai trouvé ce problème en place je ne dois pas me mêler. J’ai dit non, c’est un bien public, je me suis opposé, mais depuis il fait tout pour nuire à mon image. »

Contacté, le directeur sous-préfectoral de l’éducation (DSE), qui était dans la délégation du Sous-préfet, dit n’avoir pas été au courant d’un tel acte lors de la visite. « C’était la deuxième étape de notre visite, il a indexé une fille qui était mal tressée, il l’a dit tresse toi comme tes copines. Du coup, il a vu la culotte déchirée d’un enfant, il l’a appelé, il a dit regarde comment ta culotte est déchirée, il dit va montrer ça au DSE. Cette visite est terminée le lundi je n’ai rien entendu. Continuant la même visite pour le mardi dans les autres écoles de la sous-préfecture, j’ai été appelé par le président de l’APEAE de Kébaly qui m’a demandé si je savais que le Sous-préfet a déchiré la tenue de l’élève, je lui ai dit que c’est ma première nouvelle. Néanmoins, je lui ai dit d’aller demander le directeur de l’école qui était dans le cercle avec les élèves. S’il confirme ce que c’est vrai, si non moi en personne je n’ai pas vu et personne ne m’a interpellé sur ce sujet jusqu’à ma sortie de la cour », témoigne Alpha Amadou SOW, délégué scolaire de Kébaly.