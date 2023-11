Après le ministère des Affaires étrangères, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, M. Abdoulaye Mar Dieye et la directrice du Bureau Régional PNUD Afrique, Mme Ahunna Eziakonwa se sont rendus au conseil national de la transition. Ces diplomates ont salué les travaux du CNT et promis leur accompagnement.

«Nous sommes venus nous sourcer sur l’expérience guinéenne de la transition, je dirais plutôt de la refondation. Ce qui nous réconforte c’est que la Guinée reste toujours étonnante. Elle n’est pas seulement un château d’eau de l’Afrique, c’est un château d’idée et d’action. On a vu le Conseil national de la transition qui a vraiment ouvert un chantier pour que jamais ou plus grand jamais que ce pays ne connaisse les bouleversements constitutionnels qui traumatisent le développement. Nous sommes tous les deux des champions de développement, je dirais même des évangélistes du développement, nous avons besoin d’un conseil qui oriente les travaux futurs de la nation guinéenne. L’âme de la nation est en train de se forger ici. Les parlementaires guinéens peuvent marcher avec les Nations Unies qui vont les accompagner dans cette transformation de l’âme guinéenne parce qu’il ne s’agit pas seulement de la Guinée, il s’agit de l’Afrique et comme le dit souvent la directrice de l’Afrique, nous avons quelque chose à montrer au monde et la Guinée comme en 1960 est en train de montrer au monde que l’Afrique a sa dignité qu’il faut partager avec les autres. Nous partons armés pour donner l’Évangile de la refondation guinéenne à travers le monde », a laissé entendre M. Abdoulaye Mar Dieye au sortir d’un tête à tête avec le président du CNT, Dr Dansa Kourouma.

Pour sa part, Mme Ahunna Eziakonwa a rassuré l’institution dirigée par Dansa Kourouma qu’elle peut compter sur son accompagnement dans l’accomplissement de sa mission pour la réussite de la transition.

«Les femmes, jeunes et les personnes vivant avec handicap trouvent leur valeur dans cette période de transition. Tant que ces valeurs existent pendant cette transition vous pouvez compter sur le PNUD pour vous accompagner y compris dans le partage de l’expérience avec les autres pays qui sont dans le même contexte que vous », a promis la diplomate onusienne.

Le président de la commission affaires étrangères, des Guinéens de l’étranger et coopération internationale, Ibrahima Sorel Keita, a au nom du CNT exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la délégation des Nations Unies.

«Nous sommes ravis de recevoir cette délégation de très haut niveau qui est venue s’enrichir de l’expérience guinéenne. Nous sommes aussi ravis d’avoir constaté une convergence de vue et de vision sur le sens de cette transition, nous sommes ravis également de leur soutien».