L’accusé Toumba Diakité a expliqué ce mardi 1er novembre 2022, devant le tribunal, qu’il a communiqué avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Dans cette circonstance, il a longuement évoqué les relations entre lui et l’ancien président de la transition.

La question qui a été posée à monsieur Diakité, était de savoir s’il pense que Dadis le porte dans son cœur. En réponse, il a dit ceci:

«Je l’ai appelé une fois, lorsque j’étais au Sénégal, suite au décès de sa maman. Ce qu’il m’a dit, m’a rassuré un peu ce jour. Il a dit ah, mon ami, mon ami, c’est le destin. Est-ce que tu m’as une fois entendu parler de toi depuis ? J’ai dit effectivement, mais je n’appelle pas pour ça. C’est à cause du décès. Mes condoléances. Donc, lorsque cela s’est passe ainsi, j’ai dit il y a l’amour toujours. Ici à la maison centrale, en tant que chef et malgré tout, j’ai forcé pour venir le saluer et effectivement il a bien répondu. Il a dit Toumba ça va ? J’ai dit : ça va ! Après j’ai dit : vous vous portez bien ? Oui, a-t-il répondu! J’ai quitté.»