A l’occasion du 67e anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa volonté de faire de la souveraineté économique un pilier central du développement du pays.

Dans un discours prononcé la veille du 2 octobre, il a insisté sur la nécessité pour la Guinée de reprendre le contrôle de son avenir à travers des réformes structurelles et la mise en place d’instruments financiers souverains.

Parmi les projets phares, le chef de l’État a évoqué la création d’un Fonds souverain de Guinée, présenté comme un levier stratégique destiné à garantir une gestion optimale des ressources nationales. « Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain de Guinée, outil stratégique qui garantira la gestion optimale », a-t-il déclaré, soulignant sa volonté d’ancrer durablement les fruits de la croissance au service des Guinéens.

Le général Doumbouya a également salué l’obtention récente par la Guinée de sa première notation souveraine, classée B+ avec perspective stable, délivrée par une agence internationale. « Une première dans notre histoire, qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale », a-t-il affirmé.

Il a ensuite présenté le programme Simandou 2040 comme un projet structurant, visant une exploitation rationnelle et transparente des ressources naturelles, tout en finançant des infrastructures majeures : chemins de fer, ports, routes et énergie.

Au-delà de l’économie, Mamadi Doumbouya a insisté sur le lien entre souveraineté et développement humain, soulignant la nécessité d’investir dans l’éducation, la formation, la recherche, ainsi que dans la valorisation de la culture et de l’identité nationale. « L’investissement dans le capital humain d’excellence […] pour bâtir une Guinée attractive et compétitive », a-t-il déclaré.

Le président de la transition a conclu en précisant que « la souveraineté économique n’est pas une fin en soi, mais un moyen de garantir l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la santé pour tous les Guinéens ». « Nous avançons ensemble vers une Guinée debout, respectée et fière d’assumer son destin », a-t-il ajouté.