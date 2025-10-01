À la veille du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a lancé un appel solennel à l’unité nationale dans son adresse à la nation.

« À toutes et à tous, je lance un appel. Restons unis, disciplinés et solidaires, car c’est ensemble et seulement ensemble que nous construirons la Guinée de demain », a déclaré le chef de l’État, insistant sur le rôle central de l’union pour le développement socio-économique du pays.

Le président Doumbouya a également souligné l’importance d’une démarche collective pour bâtir l’avenir de la nation. « Simandou 2040, c’est avant tout vous, les femmes, les hommes, les filles et les fils de notre nation, ensemble, en unissant nos forces et nos intelligences », a-t-il affirmé.

Cet appel intervient à un moment crucial pour la Guinée, alors que le pays amorce le retour à l’ordre constitutionnel. Après l’adoption de la nouvelle Constitution, la Guinée se prépare désormais à l’élection présidentielle, prévue théoriquement pour le 28 décembre prochain.