Le quartier Yataya SOS a vibré, ce mardi 1er octobre 2024, au rythme des festivités marquant le 66e anniversaire de l’indépendance de la Guinée. Organisée par les mouvements de jeunesse du quartier, cette journée a été ponctuée par une lecture du Saint Coran, suivie d’un carnaval géant et d’un match de football. Placée sous le thème “S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble”, la célébration a aussi été l’occasion de rendre hommage aux héros de l’indépendance, tout en mettant en avant le rôle des femmes dans la société guinéenne.

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yaya Kaïraba Kaba, résident du quartier, a honoré de sa présence cet événement. Accueilli par une foule enthousiaste, le ministre a salué la mobilisation des citoyens de Yataya SOS et a souligné l’importance de ce moment historique. Dans son discours, il a rappelé les sacrifices consentis par les générations passées pour obtenir l’indépendance en 1958, un moment charnière non seulement pour la Guinée, mais pour toute l’Afrique.

Le ministre a mis un accent particulier sur le rôle central des femmes guinéennes dans la lutte pour la liberté, les qualifiant de “boussole” et d’”étoiles brillantes”. Il a dédié cette célébration à leur résilience et à leur engagement pour le développement de la nation.

Alseny Bangoura, président de la jeunesse de Yataya SOS, a également pris la parole pour remercier la population du quartier et rendre hommage au ministre Kaba. Il a salué son engagement indéfectible pour le bien-être de la communauté et son rôle dans le progrès local.

“Le ministre de la Justice a toujours fait preuve de résilience, d’unité et de dévouement pour notre quartier. Grâce à son engagement, Yataya SOS avance. Il est un pilier de notre société et sa solidarité nous inspire à aller de l’avant. Pour cela, je lui dis merci”, a-t-il déclaré.

Cette journée de célébration a été un véritable moment de communion et de solidarité, symbolisant l’esprit d’unité et de détermination des habitants de Yataya SOS pour bâtir une Guinée plus forte, tournée vers l’avenir.