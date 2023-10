Depuis l’exil, le président de l’Ufdg s’est adressé à ses compatriotes à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Guinée. A cette occasion, Cellou Dalein Diallo a rendu un hommage aux pères fondateurs de la nation.

L’ancien Premier ministre appelle à se souvenir avec «respect et gratitude de ces figures emblématiques » dont les sacrifices et la détermination ont permis de donner à la Guinée l’image d’un peuple « fier et digne ».

«En tant que libéral et démocrate, je reste convaincu que l’accession à la souveraineté internationale doit nécessairement s’accompagner de la mise en place d’un Etat de droit capable de garantir le respect des droits et libertés des citoyens y compris celui de choisir librement leurs dirigeants», a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Par ailleurs, l’opposant a réitéré son « dévouement » et sa « fidélité » à son « engagement de contribuer à l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit indispensables à la préservation de la paix et de l’unité nationale ainsi qu’à la protection des droits et des libertés fondamentales. Ensemble, en honorant le passé et en construisant l’avenir dans le respect de ces valeurs, nous ferons de la Guinée un pays respecté, uni et prospère», a-t-il affirmé.